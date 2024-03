Panne mondiale sur Facebook, le réseau social inaccessible

Ce mardi après-midi, le réseau social Facebook a semblé connaître des difficultés. Les utilisateurs ne parviennent pas à se connecter.

Si vous essayiez de consulter votre profil Facebook ce mardi, vous avez peut-être été confronté à une erreur d’authentification. Impossible de vous reconnectez: des centaines d’utilisateurs viennent de signaler une panne du système du réseau social.

A l’heure actuelle, on ignore les raisons de cette panne. Seule information dont on dispose: les utilisateurs ne parviennent plus à se connecter à leurs profils. Les tentatives de récupération n’aboutissent pas…

Alors que certains paniquent, d’autres préfèrent s’en amuser.

Everybody checking twitter to see if facebook is down for everyone else #facebookdown pic.twitter.com/Yq1WTsfsqp — Pizza Dad (@Pizza__Dad) March 5, 2024

People coming to X to check if #facebookdown or not 😂 pic.twitter.com/okfstDfbGo — Memefied (@Memefied_O) March 5, 2024