Shehbaz Sharif a été élu dimanche Premier ministre du Pakistan par l’Assemblée nationale issue des législatives du 8 février.

Ancien chef du gouvernement d’avril 2022 à août 2023, Shehbaz Sharif (72 ans) a été élu avec 201 voix contre 92 à Omar Ayub Khan, le candidat soutenu par l’ex-Premier ministre Imran Khan.

Bien que les candidats soutenus par le parti d’Imran Khan, le Mouvement du Pakistan pour la justice (PTI), aient remporté 93 des 266 sièges de l’Assemblée nationale aux législatives, cela ne leur a pas suffi pour former un gouvernement. Sans majorité absolue et refusant toute alliance, le PTI a laissé le champ libre à une coalition entre la Ligue musulmane du Pakistan (PML-N) de Nawaz Sharif, frère aîné de Shehbaz Sharif, et le Parti du peuple pakistanais (PPP) de Bilawal Bhutto Zardari, ainsi que d’autres formations mineures. La PML-N et le PPP ont remporté respectivement 75 et 54 sièges.

L’ancien président Asif Ali Zardari (2008-2013), époux de l’ancienne Première ministre Benazir Bhutto et père de Bilawal, a été choisi par le PPP en tant que candidat commun à la présidence.

La séance parlementaire de dimanche a été marquée par des échanges houleux avec les partisans d’Imran Khan, ancien Premier ministre entre 2018 et 2022 avant d’être évincé par une motion de censure.

Shehbaz Sharif doit prêter serment lundi pour un mandat de cinq ans. La composition du nouvel Exécutif pakistanais devrait être annoncée dans les prochains jours.