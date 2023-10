Le Royaume du Maroc affirme son plein soutien à la volonté du Royaume d’Arabie Saoudite frère de se porter candidat pour l’organisation des phases finales de la Coupe du Monde de football 2034, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Ce soutien procède des liens solides liant le Roi Mohammed VI, à Son frère le Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ibn Abdelaziz Al-Saoud, et à SAR le Prince Mohammed Ben Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, Prince Héritier et Président du Conseil des ministres, précise le ministère.

