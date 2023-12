Où retrouver sa bande d’amis pour regarder les matchs de foot de son équipe favorite ? En plein centre de Casablanca, dans le quartier branché de Gauthier, un nouveau restaurant propose d’allier l’utile à l’agréable en profitant des matchs en direct diffusés sur grand écran tout en dégustant de bons petits plats.

Une nouvelle adresse qui ravira les amateurs casablancais de foot et autres sports télévisés. Nichée dans le quartier branché de Gauthier, le restaurant “Le Pépère” invite ses clients à découvrir une carte variée de tapas et de grillades sans rien rater du match du jour. L’ambiance est bien sût très sport tout en restant très cosy, avec une décoration méditerranéenne aux notes chaleureuses.

Ce nouveau restaurant, entièrement dédié au sport, est l’occasion d’assister en direct à un match autour d’un verre ou d’un dîner. Huit grands écrans diffusent en continu les grands événements sportifs, avec la diffusion d’un large éventail de matchs, comme la Champions League et autres championnats nationaux et internationaux.

Et pour ceux qui le désirent, une salle privative pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes, est disponible pour partager un match sur grand écran entre copains, comme à la maison.

Côté restaurant, la carte du “Pépère” propose comme une vaste choix avec une sélection de recettes typiques, de savoureux tagines, des tapas à base de produits frais, des fruits de mer et des poissons du jour grillés… Et les papilles plus exigeantes sont invitées à découvrir la paëlla à la Valenciennes, las gambas pilpil, ou les brochettes de viandes et poulet, grande spécialité du restaurant.

Un cadre sympathique et des plats raffinés, “Le Pépère” est l’endroit idéal pour un moment détente ou un rendez-vous entre amis pour échanger et passer du bon temps autour d’un match.

“Le Pépère”

Ouvert tous les jours,

19, rue Franche Comté

Gauthier Casablanca

Tél. : 06 65 34 94 29