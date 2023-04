Profitez d’un ftour gastronomique d’exception à Casa José Bouskoura

Casa José Bouskoura, l’un des endroits de prédilection pour les fins gourmets, a annoncé le retour de son ftour savoureux pour le mois sacré de Ramadan. Cette année, l’établissement offre une expérience culinaire inoubliable pour satisfaire tous les goûts et qui fera voyager les gourmets les plus exigeants à travers les saveurs du Maroc, de l’Asie et de la Méditerranée.

Sous l’œil vigilant de chefs expérimentés, les convives auront l’opportunité de découvrir une cuisine raffinée qui allie harmonieusement des saveurs internationales et marocaines. Le menu propose une variété de plats succulents tels que des salades fraîches, une Paella géante, des tajines, des sushis, des brochettes grillées, des pizzas au feu de bois, organisés en corner, et bien plus encore.

Mais Casa José Bouskoura ne se limite pas à une expérience culinaire de qualité supérieure. Le cadre idyllique de l’établissement, avec sa vue imprenable sur le golf de Bouskoura, crée une atmosphère paisible et sereine pour profiter d’un ftour mémorable en compagnie de vos proches. L’ambiance musicale apaisante ajoute une touche supplémentaire à cette expérience culinaire unique, créant une atmosphère parfaite pour savourer pleinement chaque plat.

Le prix pour cette expérience inoubliable est de 450 dirhams par personne, et il est recommandé de réserver votre place à l’avance pour éviter toute déception. Ce ftour exceptionnel est une opportunité unique de déguster des plats délicieux et de découvrir de nouvelles saveurs qui resteront gravées dans votre mémoire.

Ne manquez pas l’occasion de vivre une expérience culinaire exceptionnelle. Réservez dès maintenant votre table à Casa José Bouskoura et laissez-vous séduire par un ftour qui ravira vos papilles tout en profitant d’un cadre agréable. Que vous soyez un fin gourmet à la recherche de nouvelles expériences culinaires ou simplement à la recherche d’un endroit paisible pour passer du temps avec vos proches, Casa José Bouskoura est l’endroit idéal pour répondre à vos besoins.