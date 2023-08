Les équipages marocains de deux camions sont bloqués au Niger dans la foulée du coup d’Etat qui a secoué le pays, assure l’Organisation démocratique du transport et de la logistique multimodale (ODTL), tirant la sonnette d’alarme quant à leur sécurité.



Les événements en cours au Niger, en proie à un coup d’Etat, ont eu des répercussions sur les conditions des camionneurs, leur sécurité et leur sûreté, y compris les Marocains d’entre eux, a avertit l’Organisation démocratique du transport et de la logistique multimodale (ODTL).

L’ODTL a affirmé qu’elle essaye d’agir pour «faciliter et sécuriser leur voyage et que les armées malienne et burkinabé ont érigé un mur militaire de protection pour sécuriser le passage, étant donné que la route connaît un embouteillage important».

Les camionneurs marocains qui se sont retrouvés coincés au Niger transportaient en provenance des Pays-Bas vers le Mali des approvisionnements pour les membres des Nations Unies.

La même source a annoncé que l’ensemble des conducteurs ont été appelés à ne pas charger et ne pas se rendre au Niger, à cause des mines placées sur la route entre le Bénin et le Niger.

L’ODTL a souligné que les chauffeurs marocains avaient déjà cessé de prendre la route du Niger, alors que des actions en cours sont entreprises pour ramener les deux équipages bloqués en toute sécurité, d’autant que la primauté et la priorité sont données au passage des voitures particulières et des piétons en attendant de céder le passage aux camions.

Ce n’est pas la première fois que des professionnels du transport marocains se trouvent bloqués dans un pays du Sahel victime d’un putsch.

Début octobre dernier, des camionneurs marocains, alors coincés au Burkina Faso en pleine tentative de putsch, avaient pu quitter ce pays en toute sécurité en passant par le Mali grâce à une opération qui avait été enclenchée à la demande de l’ODTL auprès de la diplomatie marocaine.

Les autorités marocaines avaient intervenu en urgence afin d’assurer la protection de ces professionnels, subitement piégés au Sahel.