Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a réaffirmé dimanche sa détermination à lancer une offensive terrestre à Rafah, malgré les inquiétudes de la communauté internationale pour les quelque 1,5 million de personnes entassées dans cette ville du sud de la bande de Gaza assiégée.

Ces dernières 24 heures, plus de 90 Palestiniens dont douze d’une même famille ont été tués dans les raids aériens israéliens incessants qui ont touché plusieurs secteurs de la bande de Gaza dont Rafah, a indiqué le ministère de la Santé du mouvement palestinien Hamas.

Plus de cinq mois après le début de la guerre entre Israël et le Hamas déclenchée par une attaque sanglante de ce mouvement, le bilan humain ne cesse de s’alourdir dans le territoire palestinien avec 31.645 morts depuis le 7 octobre d’après le Hamas et la menace d’une famine généralisée selon l’ONU.

Benjamin Netanyahu a juré de détruire le Hamas, qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007 et qu’il considère comme une organisation terroriste au même titre que les Etats-Unis et l’Union européenne.

Avant une réunion de son cabinet de sécurité en fin de journée axée sur les négociations sur une trêve humanitaire, M. Netanyahu a rejeté les pressions de la communauté internationale.

« Aucune pression internationale ne nous empêchera d’atteindre tous les objectifs de notre guerre (…) Nous agirons à Rafah, cela prendra quelques semaines mais cela aura lieu », a-t-il lancé selon ses services.

Vendredi, il a approuvé d’après son bureau « les plans d’action » de cette offensive, impliquant une « évacuation de la population ».

« Au nom de l’humanité, nous appelons Israël à ne pas aller de l’avant » dans son opération contre Rafah, a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l’Organisation mondiale de la santé.

