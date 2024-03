Le mont de Tassemit, qui culmine à 2.247 m au sommet de Béni Mellal, a enfilé, mercredi, son épais manteau blanc au grand bonheur des habitants de la cité des oliviers qui se sont précipités pour découvrir ce paysage neigeux somptueux.

Les habitants de Tassemit se sont réveillés sous les flocons. Ces premières chutes de neige ont été accueillies avec grande joie par les agriculteurs et les éleveurs de cette zone qui s’est parée d’un blanc scintillant.

La neige a ravivé les espoirs des agriculteurs et des fermiers après des mois où les précipitations et les chutes de neige se sont faites rares. L’impact de ces récentes chutes de neige sera fortement ressenti sur le taux de remplissage des deux barrages desservant les périmètres irrigués de la région à savoir, Bin El Ouidane et Ahmed El Hansali. Elles seront également bénéfiques pour les principales cultures printanières et celles d’altitude ainsi que les pâturages.

A Tassemit, la neige participe aussi à la dynamisation de l’activité économique et touristique au grand bénéfice des commerçants et des propriétaires des gîtes, des restaurants et des cafés qui espèrent accueillir les premiers visiteurs à la recherche d’une rupture du jeûne sous la neige en profitant du paysage neigeux somptueux et des forêts enneigées qui entourent les lieux.

La neige est une aubaine pour les habitants des localités montagneuses de Béni Mellal dont l’économie dépend en partie de l’agriculture, des activités d’élevage et des quelques gîtes et restaurants disséminés sur ces zones.

Dès que les quelques flocons de neige se sont invités à Tassemit, les amateurs des panoramas enneigés se sont également précipités pour admirer le paysage somptueux avant la fonte de la neige.

Dans des déclarations à la MAP, nombre d’habitants et de visiteurs de cette localité se sont dits heureux de voir ces premières chutes de neige s’abattre sur le célèbre mont Tassemit, relevant que la neige est synonyme de bonne humeur pour les amateurs du climat hivernal mais aussi de prospérité économique pour les agriculteurs et les éleveurs de races caprines locales.