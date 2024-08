Où en sont les métiers mondiaux du Maroc ? ; Le Maroc séduit les investisseurs ; Cafés et restaurants: en attendant la réponse de l’Exécutif ; La digitalisation simplifie la vie, vraiment? ; Céréales et légumineuses ; Principaux partenaires commerciaux du Maroc en 2023 ; Vacances d’été : 4.371 cas de noyade à fin juin ; Visa Schengen: 10.000 DH pour un un rendez-vous! ; Les stations balnéaires d’Espagne fortement prisées par les Marocains ; Rougeole: des localités à Chichaoua en état d’alerte… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce mercredi:

Les Inspirations éco

Où en sont les métiers mondiaux du Maroc ?

Au cours des deux dernières décennies, le Maroc a misé sur le développement de ses «métiers mondiaux» comme l’automobile, l’aéronautique, l’électronique, le textile-cuir, l’agroalimentaire et l’offshoring. Une stratégie visant à renforcer son intégration dans les chaînes de valeur mondiales et à se hisser vers des segments à plus forte valeur ajoutée. Globalement, les exportations du Maroc affichent une croissance soutenue de 10,1% en moyenne par an entre 2014 et 2023, atteignant 226,4 milliards de dirhams en juin 2024, contre 219,8 milliards un an auparavant, soit une hausse de 3%. Une performance qui permet au Royaume de se positionner au 26e rang mondial en termes de compétitivité industrielle, selon l’ONUDI. Parmi les secteurs les plus performants, l’automobile arrive en tête avec des exportations. La production nationale de voitures a ainsi grimpé de 9,7% par an pour atteindre près de 536.000 unités en 2023, dépassant des pays comme la Roumanie, la Hongrie ou le Portugal.

Le Maroc séduit les investisseurs et investit massivement à son tour

Le rapport annuel de 2023 de l’Office des changes sur la balance des paiements et la position extérieure globale du Maroc offre une vue détaillée de la résilience économique marocaine dans un contexte international en perpétuelle mutation. Les recettes des investissements directs étrangers (IDE) au Maroc se sont élevées à 34,6 milliards de dirhams en 2023, contre 40,3 milliards de dirhams en 2022, soit une baisse de 14,1% (-5,7 milliards de dirhams). Les dépenses ont enregistré une hausse de 35,8% (+6,2 milliards de dirhams), atteignant 23,5 milliards de dirhams en 2023 contre 17,3 milliards de dirhams en 2022. De leur côté, les investissements directs marocains à l’étranger (IDME) se sont accrus de 25% ou +5,1MMDH se situant à 25,6 MMDH en 2023. Les cessions de ces investissements ont, quant à eux, progressé de 3,2 MMDH pour s’établir à 17,1 MMDH.

L’Opinion

Cafés et restaurants: en attendant la réponse de l’Exécutif, gare à l’entente sur les prix !

Le mois dernier, la Fédération Nationale des Propriétaires de Cafés et Restaurants du Maroc (FNPCRM) a adressé un mémorandum urgent au Chef du gouvernement et plusieurs autres départements ministériels, appelant à des facilités fiscales pour soutenir leur secteur. Alors que le gouvernement ne s’est pas encore exprimé sur la question, des rumeurs quant à une éventuelle hausse des prix des services planent déjà sous nos cieux, suscitant l’inquiétude des consommateurs. Une pratique qui serait considérée comme une violation de la loi, selon le Conseil de la Concurrence, qui s’apprête à ouvrir une enquête pour éviter les dérapages.

L’Economiste

La digitalisation simplifie la vie, vraiment?

C’est l’un des principaux leviers de moralisation de l’administration publique et de lutte contre la corruption. La digitalisation des services administratifs vise également à simplifier la vie des citoyens et des investisseurs. L’idée est de leur éviter de se perdre dans les méandres de l’administration. Aujourd’hui, les Marocains sont-ils conscients de l’apport de la transition numérique dans l’administration? 67% d’entre eux répondent par l’affirmative. C’est ce qui ressort de la dernière enquête L’Economiste-Sunergia. Sur l’ensemble des personnes interrogées, 41% estiment que oui, beaucoup, au moment où 26% avancent que cela a simplifié «un peu» ces procédures. En face, 5% affirment que «non, pas vraiment», la digitalisation n’a pas réduit la complexité et la lourdeur au niveau des administrations et 7% déclarent que “non, pas du tout”.

Céréales et légumineuses: les importations ont fait le plein en juillet

Redressement remarquable des importations de céréales et légumineuses en juillet, deuxième mois de la campagne d’importation 2024- 2025. Profitant d’un trend baissier des cours mondiaux, les importateurs nationaux ne se sont pas fait prier pour faire le plein. Les commandes passées fin juin dernier, qui ont été débarquées courant juillet, ont ainsi battu des records. En effet, selon les dernières statistiques publiées par la FNCL (Fédération nationale des négociants en céréales et légumineuses), les importations de céréales et légumineuses tous produits confondus (blé tendre, orge, maïs, tourteaux de soja, pulpe de betterave, blé dur, DDGS, son de blé, coque de soja, blé tendre fourrager et tourteaux de tournesol) ont atteint plus de 15,18 millions de quintaux, contre 8,8 millions de quintaux en juin, soit pratiquement le double en l’espace d’un mois.

Le Matin

Fonds Innov Invest 2 : «Tamwilcom» enclenchera bientôt le déploiement des financements octroyés aux startups bénéficiaires

Les startups bénéficiaires du Fonds Innov Invest (F2I) devront prochainement recevoir les financements qui leur sont dédiés suite au processus de sélection mené par les structures d’accompagnement partenaires de «Tamwilcom», gestionnaire du F2I. Un cabinet d’expertise comptable sera recruté le 22 août afin de mettre en place et dérouler un dispositif de vérification des dépenses liées aux projets financés au titre du F2I.

Ce qu’il faut savoir sur les principaux partenaires commerciaux du Maroc en 2023

En 2023, l’Europe est restée le principal partenaire commercial du Maroc, avec 63,2% des échanges commerciaux totaux et un déficit commercial de 107,37 milliards de DH du côté marocain. L’Union européenne absorbe une grande part des exportations marocaines et est également une source majeure d’importations, avec un déficit spécifique de 82,58 milliards de DH, en amélioration par rapport à l’année précédente. Malgré cela, le Royaume affiche une balance commerciale excédentaire avec la France et le Royaume-Uni. Avec l’Asie, le déficit commercial du Royaume s’est aggravé de 2,7%, alors qu’en Amérique, il s’alourdit de 6,2%. Avec les pays d’Afrique, le Maroc continue d’afficher une balance positive.

Vacances d’été : 4.371 cas de noyade à fin juin, dont 25 mortels

Les services de la Direction générale de la Protection civile ont enregistré 4.371 cas de noyade durant la période allant du 1er mai au 30 juin. Ce chiffre marque une augmentation par rapport à la même période en 2023, où 3.598 noyades avaient été signalées. Cette hausse significative souligne l’importance des mesures de prévention et de sensibilisation à la sécurité aquatique, surtout en période estivale où les risques sont accrus.

Assabah

Visa Schengen: 10.000 DH pour un un rendez-vous!

Les intermédiaires des rendez-vous des visas Schengen dominent le marché noir, réalisant des profits financiers qualifiés d' »importants », notamment avec la forte demande de visas pour se rendre dans les pays européens durant l’été, le prix du rendez-vous ayant atteint 10.000 dirhams. Des témoins interrogés par le quotidien ont déclaré faire face à l’escroquerie de ces intermédiaires. L’une des personnes concernées se demande à qui profite réellement la situation, malgré les multiples réclamations et la reddition des responsables à des réseaux organisés. “Les intermédiaires des visas ont déjoué toutes les procédures techniques et réussi à étendre leur influence sur les rendez-vous », a expliqué Ayoub Maftah El Kheir, membre de l’Observatoire Marocain de la Souveraineté Numérique (OMSN), soulignant que les mesures prises pour endiguer ce phénomène ont échoué, étant donné que les réseaux d’intermédiaires sont toujours actifs sur les réseaux sociaux et monopolisent le processus de réservation en ligne.

Al Ahdath almaghribia

Les stations balnéaires d’Espagne fortement prisées par les Marocains

Des médias espagnols ont révélé, dans des enquêtes récentes, que le nombre de touristes marocains qui se rendent en Espagne en période estivale est en hausse continue, notant que cette année, des milliers de Marocains de la diaspora passent également leurs vacances sur les plages de la péninsule ibérique. Il est désormais courant pour les touristes marocains d’opter pour ces destinations, sur les plages du sud de l’Espagne, ainsi que dans d’autres régions côtières telles que la Catalogne et Valence. Parmi les raisons de cette migration touristique, selon les mêmes enquêtes, figure le « chaos » dans de nombreuses plages au Maroc, en particulier dans le nord, outre les coûts élevés par rapport aux plages d’Espagne.

Al Akhbar

Rougeole: des localités à Chichaoua en état d’alerte

Les organisations de la société civile de la localité de Seksawa à Chichaoua ont appelé les autorités à intervenir d’urgence pour accélérer les campagnes de vaccination et distribuer des médicaments aux personnes touchées par la maladie de la rougeole (Bouhamroun). Suite à cet état d’alerte, des associations de la société civile, des militants des droits de l’Homme et certains membres de conseils élus ont mis en garde contre la « gravité de la situation » dans la région, appelant à prendre les mesures nécessaires sur le terrain et à renforcer le suivi épidémiologique et les campagnes de vaccination et les rapprocher des citoyens dans les villages isolés, après huit cas de décès d’enfants enregistrés. « Les épidémies telles que la rougeole sont déclenchées lorsque des personnes non vaccinées sont infectées et transmettent la maladie à des personnes totalement non vaccinées ou insuffisamment vaccinées dans des groupes humains où les taux de couverture vaccinale contre la rougeole sont inférieurs à 95 % », a déclaré Tayeb Hamdi, expert en politiques de santé.