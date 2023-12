PNL, un des groupes de rap les plus écoutés d’Europe. Après être disparus de la scène musicale durant quatre ans, les deux frères originaires de Corbeil-Essonnes reviennent avec un projet intitulé Gaza.

Alors que personne ne s’y attendait, PNL a bel et bien créé la surprise ce jeudi en dévoilant le teaser de leur prochain projet. En moins de 24 heures, la bande annonce dudit projet a fait pas moins de 8 millions de vues, et ce, que sur X.

Pour l’amour de la vie

Au nom de l’humanité Dieu est grand Un jour de paix ✍️ pic.twitter.com/BUpl5GYws7 — PNLMusic (@PNLMusic) December 7, 2023

Gaza serait en fait un clip tourné par les “deux frères” dans le but d’apaiser les tensions actuelles dans cette partie du Moyen-Orient. La courte séquence vidéo a été accompagnée par un message de paix de la part d’Ademo et N.O.S: “Pour l’amour de la vie, Au nom de l’humanité, Dieu est grand, Un jour de paix.

Ce n’est pas la première fois que PNL s’exprime sur le conflit Israélo-palestinien. En novembre, en pleine escalade, N.O.S avait partagé en story un message de soutien pour les victimes civiles disparus sous les bombardements israéliens.

“1 500 morts encore aujourd’hui, peut-être plus. Difficile de compter les morts sous les débris, on imagine. C’est quoi la solution monsieur le président ? On dit rien ? On justifie l’injustifiable ? Ou on se repositionne enfin en humains justes et responsables et on “tente” un minimum de réassurer le respect des droits de l’Homme et la défense de la paix ?”, avait écrit le rappeur français sur Instagram.

“Gaza”, projet surprise mais très attendu depuis hier, sera disponible ce vendredi à minuit. Étant un des groupes de rap les plus influents en France, ce projet pourrait pousser plus d’un à reconsidérer leurs avis quant à la situation à Gaza où le bilan s’élève à pas moins de 17.177 morts.