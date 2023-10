Annulé suite à la pandémie du Covid-19, le forum de la coopération russo-arabe pourrait revenir cette année. C’est, en tout cas, ce qu’a annoncé le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, ce lundi lors d’un point de presse, à l’issue de sa rencontre avec le secrétaire général de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Aboul Gheit.

Ce lundi, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, recevait le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, à Moscou. Après avoir annoncé vouloir travailler avec les nations arabes pour “arrêter l’effusion de sang » en Israël et à Gaza, le chef de la diplomatie russe a formulé le souhait de Moscou de voir s’organiser cette année le forum de la coopération russo-arabe au Maroc et plus précisément à Marrakech en décembre.

🔴 #LIVE: Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov and Secretary-General of the Arab League Ahmed Aboul Gheit hold a joint news conference following talks in Moscow https://t.co/1tNTVb7GuN — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) October 9, 2023

“Le dernier forum de la coopération russo-arabe s’est déroulé à Moscou en avril 2019”, indique Lavrov tout en évoquant la raison derrière l’annulation des éditions précédente qui est nulle autre que la pandémie du Covid-19. “Mais aujourd’hui nous confirmons notre désir mutuel d’organiser une nouvelle édition dudit forum, ce décembre dans la ville marocaine de Marrakech”, affirme Lavrov.

Pour rappel, la 6e édition du forum de la coopération russo-arabe devait avoir lieu à Marrakech en 2020. Ledit forum a ensuite été annulé à deux reprises (2020 et 2021) par la Russie. L’ambassade russe avait alors évoqué le contexte sanitaire que connaissait le monde.