Huawei a dévoilé récemment la Watch GT 4, une nouvelle montre intelligente qui apporte de nombreuses innovations en termes de design, de fonctionnalités et d’autonomie. Le tout à un prix très abordable.

La Watch GT 4 qui succède à la GT 3 adopte un nouveau design et améliore ses caractéristiques de santé et de remise en forme. Elle est équipée de nombreuses technologies qui lui permettent de disposer des fonctions de cardiofréquence-mètre, de capteur d’oxygène dans le sang, de capteur de pression barométrique et la géolocalisation. La montre propose également de nombreuses fonctionnalités de suivi de la santé et du fitness. Elle apporte aux utilisateurs une gestion holistique de la santé avec une surveillance plus précise de la fréquence cardiaque et un meilleur suivi du sommeil. Grâce à cette fonction, la GT 4 peut révéler une légère insuffisance respiratoire voire une apnée du sommeil.

La Watch GT 4 dispose d’autres fonctions de santé avancées, notamment le suivi du cycle menstruel et peut prédire de façon fiable le jour de la survenue des règles.

La montre offre une expérience de fitness améliorée et prend en charge plus de 100 modes sportifs et types d’entraînement, y compris le Stand up paddle, un sport de raquette populaire qui combine des éléments de tennis et de squash. Enfin, l’application Stay Fit exploite les données en temps réel de vos séances de sport pour vous fournir des conseils nutritionnels pertinents, et vous permettre de conserver votre poids de forme.

Autonomie record

Côté autonomie, plus besoin de recharge quotidienne, la Watch GT dispose d’une autonomie record de 14 jours pour la 46 mm et jusqu’à 7 jours pour le modèle 41 mm.

Avec la Watch GT 4, vous pouvez passer ou recevoir des appels, envoyer ou recevoir des messages, vérifier des notifications, contrôler la lecture de musique, et plus encore. De plus, elle est compatible avec Android et iOS et fonctionne avec eux de manière transparente.

Disponible en deux tailles de boîtier, 46 mm et 41 mm, la Watch GT 4 s’adapte à tous les poignets. Très stylée, la montre ira à ravir avec toutes les tenues, de jour comme de nuit. La version 46mm en forme d’octogone, est un hommage aux montres de luxe classiques mais avec une touche moderne. La version 41mm arbore un design pendentif très élégant et propose une variété de couleurs et de bracelets à choisir selon votre humeur et votre tenue.

Disponible à partir de 2.599 DH

Huawei store, 219, boulevard Zerktouni, Casablanca

Tél.: 06 81 80 89 28