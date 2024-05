Le 7 mai dernier, Huawei Maroc a organisé la 3e édition de son « Huawei Morocco Intelligent Finance Summit » à Casablanca. Sous la thématique « Non-stop banking resilience boosts intelligence reshaping smarter finance TOGETHER », ce sommet a réuni plus de 100 clients, partenaires et experts financiers de renom, tant au niveau national qu’international.

Au cœur des discussions, la résilience des infrastructures numériques a été mise en avant comme un levier essentiel pour une finance plus intelligente et durable. Dans un monde numérique en constante évolution, chaque innovation apporte son lot de défis en termes de résilience. C’est pourquoi Huawei a insisté sur la nécessité de redéfinir et renforcer cette résilience afin de garantir une continuité des services bancaires sans failles.

Éliminer les interruptions, assurer une haute disponibilité, optimiser l’expérience utilisateur, permettre un fonctionnement autonome et renforcer la sécurité des données et services font partie des enjeux cruciaux soulevés par les experts de Huawei durant l’événement. Le géant technologique a présenté ses solutions d’avant-garde, mettant en lumière leur valeur commerciale, technique et sociétale pour une finance plus résiliente et innovante.

David LI, Directeur Général de Huawei Maroc, a déclaré : « Avec l’évolution des scénarios de services financiers et des modèles commerciaux à l’ère numérique, le secteur financier doit répondre à une demande croissante pour l’innovation commerciale rapide et une expérience client ultime. Huawei s’engage inlassablement auprès de ses partenaires et clients en offrant des solutions complètes d’infrastructures numériques et de clouds, afin de réaliser ensemble la vision d’une finance plus intelligente, durable et inclusive. »

Cloud hybride

L’intelligence artificielle, le cloud computing et la cybersécurité ont été au cœur des échanges, en tant que technologies clés pour soutenir la croissance et la transformation digitale du secteur financier. La transition vers le cloud hybride a notamment été mise en avant comme un moyen pour les institutions de réduire leurs coûts, de créer de nouveaux modèles d’affaires et d’accélérer l’innovation.

Forts de plus de 30 ans d’expérience dans l’innovation technologique, les experts de Huawei ont réaffirmé l’engagement de l’entreprise à construire des infrastructures financières modernes, résilientes et intelligentes, créant ainsi de nouvelles opportunités pour l’industrie grâce à l’innovation collaborative.

Ce sommet de l’intelligence financière a une fois de plus démontré la détermination de Huawei à façonner l’avenir numérique du secteur bancaire marocain, en partenariat étroit avec les acteurs locaux et dans un esprit d’ouverture et de durabilité.

Pour en savoir plus sur Huawei et ses initiatives : www.huawei.com et https://e.huawei.com/ma/