Durant la cérémonie de remise des médailles au terme de la finale de la Coupe du monde, le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, a embrassé de force l’attaquante Jenni Hermoso sur la bouche tout en soutenant sa tête avec ses deux mains. Un geste considéré comme un » abus sexuel » selon la législation espagnole.

La scène a fait le tour du monde. Dans une ambiance d’euphorie totale et de folie déchaînée, l’un des moments les plus viraux s’est produit pendant les célébrations, juste avant de soulever la Coupe, et à quelques pas seulement de la Reine d’Espagne et la Princesse Sofia.

Rubiales le da un beso en la boca a Jennifer Hermoso 🤢🤮 pic.twitter.com/TLP6yZVj2j — Fiorella (@Fiorella_73) August 20, 2023

Luis Rubiales, patron de la fédération espagnole de football se trouvait sur le podium installé au stade de Sydney, en train de distribuer les médailles. Là, il en profitait pour serrer avec un enthousiasme déchainé chacune des joueuses fraîchement couronnées championnes du monde du football féminin en battant l’Anglettere (1-0).

😳 Es, sin duda, una de las imágenes de la celebración. 😂 En un momento de máxima exaltación, el presidente de la RFEF y la 10 dejaron esta secuencia. 🏆 #FIFAWWC #JugarLucharYGanarhttps://t.co/ROS1tPWv0N — Diario AS (@diarioas) August 20, 2023

Au passage de l’attaquante Jenni Hermoso, celle-ci serre dans ses bras le surexcité dirigeant sportif espagnol. Après cette chaleureuse accolade, Rubiales s’est enflammé. Il a pris le visage d’Hermoso et lui a posé un baiser de force sur la bouche en plein milieu de la remise des médailles. Un moment capturé par les caméras de la télévision publique espagnole, la TVE.

🗣️ Jennifer Hermoso sur le baiser de Luis Rubiales : « Je n’ai pas aimé »pic.twitter.com/zArtGYeFnc — LigActu 🇪🇸 (@LigActu) August 20, 2023

Cette vidéo a rapidement fait le buzz sur les réseaux sociaux et la plupart des commentaires critiquent le comportement du dirigeant du football espagnol après avoir remporté la Coupe du Monde.

Selon la radio Cadena Ser, la joueuse elle-même, lors d’un live sur Instagram depuis le vestiaire du Stadium Arena où elle célébrait le sacre avec ses coéquipières, plaisantait sur la démarche en disant « Eh bien, je n’ai pas aimé ça, hein »!

Les réseaux sociaux ont réclamé des sanctions exemplaires contre le dirigeant sportif qui traîne déjà plusieurs casseroles à son actif, notamment des accusations d’organisation d’orgies en puisant dans les fonds de la fédération sportive espagnole.