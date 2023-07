Conçue sous la houlette artistique du Marocain RedOne, la chanson officielle de la Coupe du Monde féminine 2023, intitulée « Do It Again » est désormais disponible, a annoncé la Fédération internationale de football (FIFA).

Interprétée par deux artistes des pays hôtes, la Néo-Zélandaise Benee et l’Australienne Mallrat, la chanson se veut « un hymne à l’unité, à la joie et à l’autonomisation, trois valeurs-clés de la compétition », indique un communiqué de la FIFA.

Le duo est parvenu à créer un morceau qui fera sans doute danser les supporters et supportrices du monde entier tout au long de la compétition, selon la même source.

« Je suis ravi de pouvoir combiner mes deux passions, le football et la musique, et de mettre en valeur ces artistes et sportives d’exception. Cette nouvelle chanson démontre la volonté de la FIFA de rassembler les amateurs de football du monde entier autour de la Coupe du Monde Féminine », a souligné RedOne, directeur exécutif divertissement de la FIFA.

Dans moins d’un mois, Benee et Mallrat seront sur la scène de la cérémonie d’ouverture de cette neuvième édition de la Coupe du Monde féminine, prévue le 20 juillet à l’Eden Park d’Auckland. Les deux artistes interpréteront Do It Again, juste avant le premier match entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège, championne du monde en 1995.