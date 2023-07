La Coupe du monde féminine de football a démarré ce jeudi en Australie et Nouvelle-Zélande. Voici le programme des matchs du premier tour des Lionnes de l’Atlas pour cette compétition.

Le 9e Mondial féminin, organisé en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août, a démarré ce jeudi avec le match d’ouverture, remporté par la Nouvelle-Zélande contre la Norvège (1-0) au stade Eden Park à Auckland. Le décalage horaire (+8 heures en Océanie) entraîne une diffusion des 64 matchs tôt dans la matinée, comme c’est le cas des deux premiers matchs de l’équipe féminine du Maroc.

Les Lionnes de l’Atlas entameront le Mondial dans le groupe H, aux côtés de l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud.

Le premier match les opposera, lundi 24 juillet, aux Allemandes. Une rencontre qui sera diffusée à partir de 9h30, heure marocaine.

L’équipe du Maroc affrontera ensuite, dimanche 30 juillet (5h30), la Corée du Sud.

Enfin, le dernier match de la phase de poules opposera le Maroc à la Colombie et sera diffusé à 11h, jeudi 3 août, au HBF Park, le stade de Perth, capitale de l’Australie-Occidentale.

Find out how to catch all the #FIFAWWC action! ⤵️

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) July 20, 2023