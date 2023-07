Malgré un nul lors du match aller, la sélection nationale s’est inclinée 5-0 lors du match retour, jeudi, face à l’équipe néerlandaise en quarts de finale de la Coupe du monde de e-football.

