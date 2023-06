La Fédération saoudienne de football (SAFF) et la FIFA ont confirmé que tous les matchs de la Coupe du monde des clubs de la FIFA Arabie Saoudite 2023 auraient lieu dans cette ville saoudienne.

La décision fait suite à une visite d’inspection menée par une délégation de la FIFA à Jeddah, afin de constater l’avancement des préparatifs pour la compétition, qui aura lieu du 12 au 22 décembre, lit-on dans un communiqué publié ce jour sur le site de la FIFA.

L’Arabie saoudite se prépare à accueillir la Coupe du monde des clubs pour la première fois. Yasser Al Misehal, président de la Fédération saoudienne de football, s’est réjoui de cette annonce: « Nous sommes ravis d’apprendre que Jeddah, avec ses équipements de haut niveau et son expérience indéniable dans l’organisation de compétitions sportives internationales, a été choisie pour accueillir la Coupe du monde des clubs ».

« Nous pensons que l’organisation de compétitions internationales, à l’image de la Coupe du monde des clubs, est une occasion de contribuer au développement du football, d’attirer de nouveaux supporters et de mettre en avant l’hospitalité saoudienne et notre passion pour le football. Nous travaillons en étroite collaboration avec la FIFA afin de proposer une compétition exceptionnelle et une expérience inoubliable pour les joueurs et les spectateurs », a encore déclaré le président de la SAFF.

La délégation de la FIFA a inspecté les principales infrastructures de la ville, à commencer par le King Abdullah Sport City Stadium et le Prince Abdullah Al Faisal Stadium, mais aussi les sites d’entraînement et d’hébergement proposés.

L’engagement de la SAFF en faveur du développement du football à tous les niveaux, chez les hommes comme chez les femmes, s’est traduit ces dernières années par six qualifications pour des compétitions FIFA, une victoire en Coupe d’Asie U-23 de l’AFC, la création d’une sélection nationale féminine qui apparaît désormais au classement FIFA et le lancement d’une sélection nationale féminine U-17.

La SAFF a également ouvert 28 centres d’entraînement régionaux afin d’accompagner les jeunes talents saoudiens. Le nombre d’entraîneurs enregistrés est en outre passé de 750 en 2018 à plus de 5 500 aujourd’hui, dont 1 000 femmes. Le nombre de footballeurs licenciés a augmenté de 58% depuis 2021, tandis que le nombre de licenciées a connu une hausse de 86% au cours de la même période.