La FIFA a dévoilé, vendredi 23 juin 2023, son cahier des charges relatif aux conditions d’organisation de la Coupe du monde 2030, dont le Maroc est candidat aux côtés de l’Espagne et du Portugal.

Elaboré par l’administration de la FIFA dans le dessein de fournir une vue d’ensemble des principales exigences pour l’accueil du Mondial 2030, ce document contient, en outre, les conditions devant être observées par les pays-candidats intéressés par l’organisation du plus grand événement sportif au monde.

Voici, par ailleurs, les principaux points dudit document :

1) Des infrastructures de niveau international

Pour organiser avec succès un événement de cette nature, la FIFA insiste que les pays hôtes doivent disposer d’infrastructures sportives et générales suffisantes et de niveau international.

2) Sept stades déjà existants, au minimum

Sur les quatorze (14) stades appropriés proposés, toute candidature doit disposer d’un minimum de sept (7) stades existants, fait savoir la FIFA. A cet égard, le cahier des charges entend par « stade existant » un stade qui existe actuellement ou est en cours de construction; ou qui doit être rénové ou reconstruit.

3) Capacité d’accueil: 40 000 places pour les matches de groupe

En ce qui concerne la capacité d’accueil, la FIFA souligne, d’emblée, que chaque stade doit être omnisports avec un nombre de 40 000 places pour les matches de groupe (à l’exception du match d’ouverture), de huitièmes, de quarts et du match de classement, de 60 000 places pour les demi-finales et de 80 000 places pour le match d’ouverture et la finale.

4) 72 options de sites d’entraînement

Toute candidature doit proposer, selon la FIFA, un minimum de 72 options de sites d’entraînement (associé à un hôtel), 4 options de sites d’entraînement adaptés à chaque stade (jumelés à un hôtel) et un minimum de deux (2) options de sites d’entraînement pour les camps de base des arbitres (jumelés à un hôtel).

5) Hébergement: de 4000 à 8000 chambres

Pour ce qui est de l’hébergement, la FIFA le conditionne à 8000 chambres pour les villes hôtes accueillant le match d’ouverture et la finale, 6000 chambres pour les villes hôtes accueillant les demi-finales et 4000 chambres pour les villes hôtes accueillant tous les autres matches.

6) Etablissement d’un cadre juridique

Dans son document, la FIFA indique qu’il est « essentiel » que les associations membres soumettent divers documents indispensables à l’établissement d’un cadre juridique pour l’organisation de la compétition et la gestion des diverses relations entre les principaux acteurs.

Ainsi, toute candidature doit présenter un tas de documents à l’instar de l’accord d’accueil, accords avec la ville hôte pour chaque ville hôte proposée, accords de stade pour chaque stade proposé, accords relatifs aux sites d’entraînement pour chaque site d’entraînement proposé, accords relatifs aux aéroports pour chaque aéroport proposé en relation avec une ville hôte proposée, etc.

7) Nécessité de garanties gouvernementales

Dans le volet des garanties gouvernementales, la FIFA exige que celles-ci doivent être respectées, entre autres, en termes de visas, permis, immigration, procédures d’enregistrement, permis de travail et droit du travail, exonération fiscale et engagements de change, sécurité et sûreté, protection et exploitation des droits commerciaux, IT&T (téchnologies de l’information et télécomunications), renonciation, indemnisation et autres questions juridiques.