La sélection marocaine féminine de football est arrivée lundi, en Australie, en prévision de sa participation à la phase finale du Mondial dames.

Le tirage au sort de cette compétition planétaire, prévue en Australie et en Nouvelle Zélande du 20 juillet au 20 août, avait placé les Lionnes de l’Atlas dans la poule H aux côtés de l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud.

بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية تصل إلى أستراليا Our AtlasLionesses arrived safely in Australia for FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023™ 🇦🇺🇳🇿

Dans le cadre de sa préparation à ce Mondial, l’équipe nationale disputera son dernier match amical face à la Jamaïque, le 16 courant.

📷 المنتخب الوطني النسوي يواصل تحضيراته Our Women's National Team is united in their preparations, ready to conquer any challenge 💪🏻

Lors de ses deux précédentes confrontations amicales, elle avait fait match nul (0-0) face à l’Italie, le 1er juillet et la Suisse, mercredi dernier.