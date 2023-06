La première édition de la Coupe du monde des clubs élargie à 32 équipes prévue en 2025 a été attribuée aux Etats-Unis, a annoncé vendredi la Fédération internationale de football (Fifa).

« Le processus de sélection du pays hôte a pris en considération les exigences en matière d’infrastructure et de service, ainsi que les objectifs stratégiques plus larges du tournoi », a détaillé la Fifa dans un communiqué publié à l’issue de la réunion de son Conseil tenue par visioconférence.

At today’s FIFA Council meeting a number of hosts were confirmed for upcoming FIFA tournaments and events.

