Les nouveaux desseins envieux de l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay, qui accueilleront en principe trois des 104 rencontres du Mondial 2030, risquent de déplaire fortement au Maroc, l’Espagne et le Portugal.

En effet, les trois pays d’Amérique du Sud ne se contentent plus de la cérémonie de célébration du centenaire de la première édition de la compétition, à Montevideo, en Uruguay et des trois matches généreusement offerts par la FIFA.

« Nous voulons avoir plus de matchs à la Coupe du monde« , a révélé Matías Lammens, ministre argentin du Tourisme et des Sports, au média espagnol Relevo.

Pour eux, « trois matchs sur 104, ce n’est pas suffisant, l’Amérique du Sud mérite et peut faire plus« , relève-t-on de même source.

Ordre des noms Mondial 2030: l’Espagne n’apprécie pas que le Maroc passe avant

« Nous attendons des lignes directrices et des spécifications de la FIFA sur ces trois matches, en principe, et je dis en principe parce que nous allons essayer (…) d’avoir plus, de pouvoir avoir plus de participation en Coupe du Monde« , a fait savoir Lammens.

Lammens ne cache pas son désir de rafler davantage de rencontres avec l’aide du président de la Copa Libertadores de América (CONMEBOL), Alejandro Domínguez.

« C’est notre intention, et aussi celle du président Dominguez, de travailler pour qu’il y ait plus de matchs« , avoue-t-il, tout en se justifiant sans la moindre gêne que « l’idée initiale était d’organiser la Coupe du monde dans son intégralité « .

Mais pas de panique. Les ambitions surdimensionnés des trois présidents ont de fortes chances de… tomber à l’eau.

Relevo explique dans la même lignée que « la tentative des trois présidents risque fort d’échouer, car la FIFA s’est déjà mis d’accord avec les trois confédérations (Conmebol, UEFA et la CAF) sur la répartition 3+101″.