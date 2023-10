Le président de la Fédération espagnole de football a indiqué samedi qu' »aucune décision n’a été prise » concernant le pays qui abritera la finale du Mondial 2030, co-organisé par l’Espagne, le Maroc et le Portugal, même si Madrid et Rabat en ont exprimé le souhait.

« Aucune décision n’a été prise à ce sujet. L’organisation de la Coupe du monde concerne les trois pays organisateurs, il y a un agenda et des dates qui devront être prises en compte et quand la décision sera prise, tout le monde le saura », a déclaré Pedro Rocha lors d’une conférence de presse avec ses homologues marocain et portugais.

Pareil pour la répartition, de manière générale, des matchs pour chaque pays, ont indiqué les dirigeants du football des trois pays, réunis au complexe Mohammed VI de Football à Salé, ville voisine de la capitale marocaine, Rabat.

« Le travail se poursuit, on a jusqu’à fin juin pour finaliser le projet. Le jour où tout sera arrêté par rapport aux matchs, du coup d’envoi jusqu’à la finale, on communiquera la configuration du +bid+ (la proposition, ndlr) qu’on va déposer ensemble », a souligné le président de la Fédération royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa.

Ce dernier avait émis le 5 octobre le souhait d’organiser la finale dans son pays, à l’antenne d’une radio spécialisée locale, une aspiration pareille avait été formulée le jour suivant par le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente.

La FIFA a choisi début octobre le Maroc, l’Espagne et le Portugal pour accueillir le Mondial 2030, en plus de trois matches disputés en Uruguay, en Argentine et au Paraguay.

Si le Portugal va participer à l’édition 2030 de la compétition avec « trois stades », comme a précisé Fernando Gomes samedi, le Maroc et l’Espagne n’ont pas encore fixé la formule finale.

« Le nombre précis de stades sera du ressort du travail technique (…) le plus important c’est que la philosophie de préparation de ce projet ne repose pas sur des positions préétablies », a indiqué M. Lekjaa en marge de la signature d’une déclaration d’intention avec ses homologues espagnol et portugais.