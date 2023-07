Les Lionnes de l’Atlas ont perdu, ce dimanche 16 juillet à Melbourne, leur dernier match de préparation pour le Mondial 2023 face à leurs homologues Jamaïcaines (0-1).

C’est au stade B.T. Connor Reserve, dans la banlieue nord de Melbourne, qu’a eu lieu le dernier match de préparation concédé ce matin par la sélection nationale féminine de football face à son homologue jamaïcaine (0-1), dans le cadre de sa préparation pour le Mondial 2023 en Australie et en nouvelle Zélande qui débute dans quatre jours (20 juillet au 20 août).

The Reggae Girls beat Morocco 1-0 on Sunday in a practice game in Melbourne. Atlanta Primus scored her first international goal to ensure the win for Jamaica. pic.twitter.com/1n3I45jtUH

— Earl H Bailey (@BaldEagleJa) July 16, 2023