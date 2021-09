Le ministre israélien des Affaires étrangères Yaïr Lapid est arrivé jeudi à Bahreïn pour y inaugurer la première ambassade de son pays, un an après la signature d’un accord de normalisation des relations entre l’Etat hébreu et ce petit royaume du Golfe.

Des accords bilatéraux doivent également être conclus durant la visite, une première pour un chef de la diplomatie israélienne à Bahreïn.

Quelques heures après l’arrivée de M. Lapid dans la capitale Manama, un Airbus A320 de la compagnie nationale Gulf Air a atterri à Tel-Aviv en provenance de Bahreïn, inaugurant la toute première liaison aérienne commerciale entre les deux pays.

« Je suis très fier de représenter Israël lors de la première visite officielle et historique au royaume (de Bahreïn) », a tweeté M. Lapid en arabe et en hébreu après son arrivée à l’aéroport de Manama où il a été accueilli par son homologue bahreïni Abdellatif al-Zayani.

I met with Crown Prince and Prime Minister Salman bin Hamad al Khalifa. Thank you for the privilege of being here today and of together, taking another step in building our relationship in the model of partnership and coexistence between cultures and religions. pic.twitter.com/N2wDJn94Oq

— יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 30, 2021