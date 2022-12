Plus de 1400 vols ont été annulés jeudi aux Etats-Unis à cause des conditions hivernales rigoureuses dans une grande partie du pays, indique le site de suivi des vols FlightAware. Jeudi matin, 1.486 vols ont été annulés dans tout le pays, tandis que plus de 700 vols prévus vendredi ont été déprogrammés.

Les aéroports de Chicago (Illinois) et de Denver (Colorado) sont les plus touchés par les annulations de vols. Ces aéroports sont considérés comme des plaques tournantes très fréquentées où les voyageurs font escale pour atteindre d’autres destinations.

Les annulations de vols ont eu lieu alors que des dizaines de millions s’apprêtent à voyager à l’occasion des vacances de Noël. Selon les météorologistes, la situation ne devrait pas s’améliorer dans les jours à venir.

Une puissante tempête s’est formée mercredi soir et devrait se renforcer jusqu’à vendredi et perdurer durant le week-end de Noël, a indiqué le service météorologique américain (NWS). La tempête, qui va entraîner des températures extrêmement basses, des chutes de neige et des vents puissants sur une grande partie du nord et de l’est du pays, devrait s’abattre en fin de semaine sur une grande partie du pays.