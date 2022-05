Un soldat russe a été condamné lundi à Kiev à la prison à vie pour le meurtre d’un civil, la première condamnation pour crimes de guerre en Ukraine depuis l’offensive de Moscou, alors que président Zelensky réclamait des sanctions internationales « maximum » et la fin de tout commerce avec la Russie.

Cet appel du chef de l’Etat ukrainien, lors d’une visioconférence à l’ouverture du Forum économique mondial (WEF) de Davos, intervient trois mois après le début de l’invasion russe le 24 février, et au moment où les autorités ukrainiennes disent souffrir « de plus en plus » dans le Donbass face à la puissance de feu des troupes russes.

A Kiev, le verdict dans le premier procès pour crimes de guerre est tombé. Un soldat russe de 21 ans qui a reconnu avoir tué, au début de l’offensive russe, un civil de 62 ans qui poussait son vélo tout en téléphonant, a été reconnu coupable par un tribunal de la capitale.

Le soldat au visage juvénile et au crâne rasé, vêtu d’un sweat-shirt gris et bleu à capuche, a écouté le verdict, seul dans un box de verre. « Le meurtre a été commis avec une intention directe », a déclaré le juge. « Chichimarine a violé les lois et coutumes de la guerre », a-t-il poursuivi.

Lors du procès la semaine dernière, Vadim Chichimarine avait reconnu avoir abattu le sexagénaire mais s’était dit « sincèrement désolé » et avait « demandé pardon » à la veuve de la victime, justifiant son acte par les « ordres » reçus à ce moment-là.

Des arguments balayés par l’accusation qui avait réclamé la réclusion à perpétuité. « Il exécutait un ordre criminel et en était bien conscient », a lancé un des procureurs.

Le soldat fera appel de sa condamnation, selon son avocat.

Selon le parquet ukrainien, le pays a ouvert plus de 12.000 enquêtes pour crimes de guerre depuis le début du conflit.

– Davantage d’armes –

Dans son intervention diffusée à Davos (Suisse) devant le gratin de l’économie mondiale, Volodymyr Zelensky a exhorté la communauté internationale à prendre les sanctions « maximum » et à ne plus avoir « aucun commerce avec la Russie ».

Il a aussi réclamé davantage d’armes pour son pays: « L’Ukraine a besoin de toutes les armes que nous demandons, pas seulement de celles qui ont été fournies ».

Depuis Tokyo, le président américain Joe Biden a lui aussi maintenu la pression sur Moscou, rappelant que la Russie devait « payer un prix à long terme » en matière de sanctions imposées par les Etats-Unis et leurs alliés, au vu de sa « barbarie en Ukraine » .

« Il ne s’agit pas seulement de l’Ukraine », a insisté le président américain. Car si « les sanctions n’étaient pas maintenues à de nombreux égards, alors quel signal cela enverrait-il à la Chine sur le coût d’une tentative de prise de Taïwan par la force ? »

– Une « vraie guerre » –

Les pays occidentaux ont mis en place toute une série de sanctions économiques contre la Russie. Mais si les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont renoncé à importer du pétrole russe, l’Union européenne a du mal à se mettre d’accord sur le sujet, car certains de ses pays membres sont très dépendants du gaz et du pétrole russes.

Au terme d’une réunion infructueuse sur le sujet il y a une semaine à Bruxelles, le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a concédé que finaliser le 6e paquet de sanctions contre la Russie prendrait « du temps ». Un sommet européen extraordinaire est prévu les 30 et 31 mai.

« Nous comprenons que l’Europe essaye d’estimer le coût que cela va avoir pour son économie. Mais de l’autre côté, il y a l’Ukraine, il y a une vraie guerre », a insisté la ministre ukrainienne de l’Economie Ioulia Svyrydenko, venue elle aussi à Davos.

« La Russie veut détruire l’Ukraine (…) et menace le monde de famine. On n’a définitivement pas le temps de faire de l’analyse. Nous avons besoin de couper la Russie du monde civilisé, complètement », a-t-elle martelé.

– Severodonetsk comme Marioupol –

Sur le terrain, Kiev a admis que la situation devenait « de plus en plus difficile » dans le Donbass (est) où Moscou bombarde Severodonetsk intensément.

« Toutes les forces russes sont concentrées dans les régions de Lougansk et Donetsk », a affirmé Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la région de Lougansk, sur Telegram.

Idem en matière d’armement. « Tout est concentré ici », a ajouté le gouverneur, y compris les fameux complexes antiaériens et antimissiles S-300 et S-400, équivalent des Patriot américains.

Point crucial de cette bataille du Donbass, Severodonetsk, dans la région de Lougansk, est sous le feu de Moscou « 24 heures sur 24 », s’est indigné M. Gaïdaï.

« Ils utilisent la tactique de la terre brûlée, ils détruisent délibérément la ville » avec des bombardements aériens, des lance-roquettes multiples, des mortiers ou des chars qui tirent sur les immeubles, a-t-il ajouté.

L’armée ukrainienne a annoncé dimanche sur Facebook au moins sept civils tués et huit autres blessés dans des bombardements sur 45 communes de la région de Donetsk.

Le sort de Severodonetsk ressemble à celui de Marioupol, qui présente aujourd’hui un paysage apocalyptique après plusieurs semaines de siège. Plusieurs quartiers ne sont qu’un enchevêtrement de tôles et de débris, de barres d’immeubles éventrées par les missiles et les obus.

Le président Zelensky a par ailleurs annoncé que 87 personnes avaient péri dans une attaque russe le 17 mai contre une base militaire dans le nord du pays, selon un nouveau bilan qui en fait l’un des bombardements russes les plus meurtriers depuis le début de la guerre.