Après les multiples séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie au début de la semaine, l’UE a annoncé une aide d’urgence supplémentaire de 6,5 millions d’euros pour les deux pays. Cette aide sera fournie à travers son mécanisme de protection civile.

Cela fait partie de l’une des plus grandes opérations de recherche et de sauvetage de l’Union européenne (UE) dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’UE, impliquant plus de 1.500 secouristes et 10 chiens de recherche, ainsi que des équipes médicales déployées dans les zones touchées de Turquie, indique un communiqué diffusé le 8 février.

Yanez Lenakić, commissaire européen chargé de la gestion des crises, doit se rendre ce jeudi dans les zones touchées par la Turquie, dans le cadre de la coordination de la réponse de l’UE.

Dans la matinée du 8 février, les autorités syriennes ont demandé l’activation du mécanisme de protection civile de l’UE. La demande concerne des équipes de recherche et de sauvetage, des abris et des médicaments.

Le Centre de coordination de la réaction d’urgence de l’Union européenne (ERCC) communique avec les États membres de l’UE et les Nations unies afin de répondre immédiatement à ceux qui en ont le plus besoin en Syrie, souligne le communiqué.

En outre, aujourd’hui, le HCR annonce également une aide humanitaire initiale d’urgence d’un montant de 3,5 millions d’euros à la Syrie afin de faciliter l’accès des populations les plus touchées aux abris, à l’eau et à l’assainissement et aux diverses fournitures sanitaires dont ils ont besoin actuellement, ainsi qu’à soutenir les opérations de recherche et de sauvetage.

En outre, en Syrie, l’UE coopère étroitement avec nos partenaires humanitaires. L’UE adapte ses projets humanitaires existants pour répondre à la crise. Les partenaires de l’UE, les organisations non gouvernementales et les organismes des Nations unies appuient les installations médicales endommagées par le matériel médical, fournissent de la nourriture et des abris et réparent les infrastructures endommagées.

En Turquie, à la demande du pays lundi 6 février, vingt États membres de l’UE, en plus de l’Albanie, le Monténégro et la Serbie, ont déjà fourni 31 équipes de recherche et sauvetage et 5 équipes médicales par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’UE. Les équipes sont composées de plus de 1.500 sauveteurs et de 100 chiens de recherche et de sauvetage.

En outre, aujourd’hui, la Turquie a demandé des abris par l’intermédiaire du mécanisme de protection civile de l’UE. L’Allemagne, la Lituanie et la Slovénie ont répondu à la demande de couvertures, de tentes et de dispositifs de chauffage.

Le HCR fournira également une aide initiale d’urgence de 3 millions d’euros afin de renforcer les efforts d’intervention dans le pays.