Le footballeur franco-marocain, Rayana Aabid, évoluant au poste de milieu de terrain pour le club turc Kasımpaşa SK, a lancé une cagnotte pour venir en aide aux victimes du séisme ayant frappé le 6 février la Turquie et la Syrie faisant au moins 11.200 morts selon un dernier bilan.

« S’il vous plaît, la Turquie, Hatay et tous les gens que j’y ai laissé ont plus que jamais besoin de vous, ils n’ont plus rien. Il faut leur venir en aide et leur fournir ce qu’il leur faut pour se reconstruire et tout d’abord se nourrir, se couvrir et se soigner c’est la priorité », a écrit Rayan Aabid qui a lancé une cagnotte ayant récolté jusqu’à présent plus de 5.700 euros.

Salam aleykoum, je n’ai pas l’habitude de m’exprimer sur les réseaux mais la situation est alarmante. J’ai créé cette cagnotte moi-même pour toutes les personnes que j’ai laissé à Hatay, et je saurais à qui donner, toutes ses personnes que j’ai vu tout perdre et qui n’ont 1/1 — Rayane Aabid (@RayaneAabid) February 8, 2023

Le séisme de magnitude 7,8 et ses répliques ont fait plus de 11.200 morts selon un dernier bilan. Les efforts se poursuivent pour sortir d’autres victimes encore sous les décombres.