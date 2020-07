Le Hamas et le Fatah s’engagent à «s’unir» contre le projet israélien d’annexion

Le Hamas et le Fatah se sont engagés jeudi à l’«unité» contre le projet israélien d’annexion de pans de la Cisjordanie occupée, lors d’une rare conférence de presse conjointe entre les deux partis palestiniens rivaux.

« Nous mettrons en place tous les mécanismes pour assurer l’unité nationale » contre le projet israélien, a affirmé le secrétaire général du Fatah, Jibril Rajoub, disant vouloir s’exprimer « d’une seule et même voix », lors de cette conférence avec Saleh al-Arouri, cadre du Hamas, qui s’exprimait en visioconférence depuis Beyrouth.

« J’affirme que la position de la direction du Hamas est pour le consensus national. Cette conférence de presse conjointe est d’ailleurs une opportunité pour entamer une nouvelle étape au service de notre peuple en ces moments périlleux », a renchéri M. Arouri.

Le Fatah, parti laïc au pouvoir en Cisjordanie, et le Hamas, mouvement islamiste armé à la tête de la bande de Gaza, sont à couteaux tirés depuis 2007, année où le Hamas a pris le contrôle de cette enclave palestinienne au terme d’une quasi guerre civile, un an après avoir remporté les législatives palestiniennes.

Le Hamas avait récemment appelé à « l’union de la classe politique » palestinienne face au plan américain pour le Proche-Orient, rejeté en bloc par les Palestiniens dès sa présentation fin janvier et également dénoncé par l’ONU, les Européens et la Ligue arabe.

Le plan américain prévoit l’annexion par Israël de colonies et de la vallée du Jourdain en Cisjordanie, territoire occupé depuis 1967 par l’Etat hebreu, et la création d’un Etat palestinien démilitarisé sur un territoire restreint avec la Cisjordanie et la bande de Gaza, distantes d’une cinquantaine de km, reliées par un corridor.

Le gouvernement d’union du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’était engagé au printemps à annoncer à partir du 1er juillet sa stratégie pour mettre en oeuvre le plan de l’administration Trump.