L’Ukraine a nié dimanche se préparer à utiliser une « bombe sale » contre les forces russes, après des accusations en ce sens du ministre russe de la Défense lors d’entretiens téléphoniques avec des pays de l’Otan.

« Les affabulations russes à propos de l’Ukraine qui se préparerait à utiliser une +bombe sale+ sont aussi absurdes qu’elles sont dangereuses », a réagi le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba sur Twitter.

Russian lies about Ukraine allegedly planning to use a ‘dirty bomb’ are as absurd as they are dangerous. Firstly, Ukraine is a committed NPT member: we neither have any ‘dirty bombs’, nor plan to acquire any. Secondly, Russians often accuse others of what they plan themselves.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022