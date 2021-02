L’Algérie a reçu mercredi 200.000 doses de vaccin Sinopharm contre le Covid-19, un don de la Chine, partenaire de longue date d’Alger, a indiqué jeudi l’agence de presse officielle APS.

Cette livraison « vient compléter le dispositif de lutte contre la pandémie », a déclaré le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication Ammar Belhimer, cité par APS, à l’arrivée de cette cargaison mercredi soir à l’aéroport militaire de Boufarik à l’ouest d’Alger.

« Ce processus se poursuivra et il y aura d’autres livraisons de vaccin anti-Covid-19 jusqu’à la satisfaction complète des besoins du pays avant la fin de l’année », a assuré M. Belhimer.

Alliés idéologiques après l’indépendance de l’Algérie en 1962, Pékin et Alger entretiennent d’étroites relations économiques et commerciales depuis les années 1990.

Au début de la pandémie, la Chine avait dépêché en Algérie une équipe de virologues et envoyé des respirateurs et du matériel de protection et de dépistage.

Il s’agit du plus important lot reçu par Alger qui a réceptionné depuis fin janvier deux cargaisons de 50.000 doses du vaccin russe Sputnik V et un autre lot de 50.000 doses du géant britannico-suédois AstraZeneca.

L’Algérie doit recevoir d’ici fin février un lot de 700.000 à 800.000 doses dans le cadre du dispositif onusien Covax, selon le ministre de la Santé Abderahmane Benbouzid.

Selon la directrice de la Pharmacie au ministère de la Santé, Wahiba Hadjoudja, le pays le plus peuplé du Maghreb (44 millions d’habitants) attend également l’arrivée fin avril de neuf millions de doses de l’Institut africain pour la prévention des épidémies, relevant de l’Union africaine.

Plus de 112.000 contaminations, dont près de 3.000 décès, ont été officiellement enregistrées en Algérie depuis le recensement du premier cas le 25 février 2020, selon le ministère de la Santé.