Israël a dit mardi espérer un « début » de normalisation des relations avec l’Arabie saoudite à l’occasion de la visite en fin de semaine du président américain Joe Biden dans cette monarchie arabe du Golfe et puissance régionale.

Le président américain doit effectuer de mercredi à vendredi après-midi une visite en Israël et dans les Territoires palestiniens, puis effectuer un vol direct inédit entre Israël et l’Arabie saoudite, pays qui ne reconnaît pas officiellement l’existence de l’Etat hébreu.

« Le fait que le président Biden vole directement en Arabie saoudite résume la dynamique des derniers mois. Il y a une relation délicate, fragile, nouvelle, à plusieurs égards. Et nous espérons et agissons de façon à ce qu’il s’agisse des premiers pas, du début, d’un processus de normalisation », a déclaré à la presse un haut responsable israélien.

« Nous ne pouvons pas imaginer le futur du Moyen-Orient sans normalisation des relations entre Israël et l’ensemble de ses voisins, incluant l’Arabie saoudite », a ajouté ce responsable requérant l’anonymat.

Israël, qui a signé des traités de paix avec l’Egypte (1979) et la Jordanie (1994), deux voisins arabes, a normalisé ses relations en 2020 avec les Emirats arabes unis, Bahreïn, le Maroc et en 2021 avec le Soudan dans le cadre des « Accords d’Abraham ».

Et la même année, le Premier ministre israélien d’alors Benjamin Netanyahu a selon des sources israéliennes de l’époque mené une visite en Arabie saoudite pour y rencontrer le prince héritier Mohammed ben Salmane.

« Je ne vais pas commenter pour savoir si nous avons ou non des discussions en coulisses avec les Saoudiens (…) mais nous avons des intérêts communs qui ont à voir avec l’Iran », a déclaré récemment Yaïr Lapid, l’actuel Premier ministre israélien.

Ces dernières semaines, des responsables israéliens ont suggéré que des mesures pourraient être annoncées par Joe Biden lors de son déplacement dans le royaume saoudien, principal rival régional de l’Iran, pays ennemi d’Israël.

Israël et l’Arabie saoudite pourraient par exemple régulariser la situation de deux îlots stratégiques en mer Rouge, rétrocédés par l’Egypte à l’Arabie saoudite en 2017.

Tiran et Sanafir permettent de contrôler l’accès au port israélien d’Eilat et à ce titre, Israël doit donner son feu vert à tout changement de statut de ces îlots, comme le prévoit l’accord de paix de 1979 entre l’Egypte et l’Etat hébreu.

Autre possibilité: créer quelques vols directs entre Israël et l’Arabie saoudite afin de faciliter l’accès au pèlerinage à La Mecque, aux musulmans en Israël.