Israël bombarde Gaza après un tir de roquette

Des avions israéliens ont bombardé la bande de Gaza dans la nuit de mardi à mercredi après un tir de roquette depuis l’enclave palestinienne vers le sud de l’Etat hébreu, a indiqué l’armée israélienne.

Ces derniers échanges de tirs surviennent alors que le président israélien a mis en garde le Hamas, au pouvoir à Gaza, qu’il risquait une « guerre » en ne mettant pas un terme aux tirs de ballon incendiaires.

Depuis 12 jours, dans la foulée de lancers de ballons incendiaires depuis Gaza, qui ont causé plus d’une centaine d’incendies en territoire israélien, et de tirs de roquettes, l’Etat hébreu a répondu par des frappes et par un resserrement du blocus imposé à l’enclave palestinienne.

Mardi, des ballons incendiaires et une roquette ont été tirés depuis Gaza vers Israël, qui a répliqué peu avant minuit par des frappes de « jets de combats » et « d’autres avions », sur des « cibles du Hamas », a indiqué l’armée dans un communiqué.

Un « complexe militaire de l’organisation terroriste du Hamas a été touché », a-t-elle précisé. Aucune victime n’a été recensée.

D’après les pompiers israéliens, les ballons incendiaires ont provoqué 40 incendies mardi dans le sud d’Israël.

« Le terrorisme recourant aux cerfs-volants et aux ballons est une forme de terrorisme comme les autres », a déclaré, selon un communiqué, le président israélien, Reuven Rivlin, lors d’une visite aux pompiers dans la zone frontalière.

« Le Hamas devrait savoir que ce n’est pas un jeu. Le moment viendra où ils devront décider… S’ils veulent la guerre, ils auront la guerre », a ajouté le président, dont la fonction est essentiellement honorifique.

Le Hamas et Israël, qui se sont livré trois guerres depuis 2008, s’affrontent sporadiquement malgré une trêve — favorisée par l’ONU, l’Egypte et le Qatar — conclue en 2019.

Les échanges de tirs de mardi se sont produits alors qu’une délégation égyptienne mène une médiation entre Palestiniens et Israéliens, afin de mettre fin à ces attaques entre Gaza et Israël.