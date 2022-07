Psychologues, juges, éducateurs, nombreux sont les professionnels impliqués aux côtés des enfants de jihadistes rapatriés. Une prise en charge sur mesure dont l’objectif premier est d’insérer ces mineurs « dans une vie d’enfant ».

Depuis 2016, 126 enfants ont été rapatriés. Les deux-tiers sont pris en charge par le tribunal pour enfants de Bobigny qui est compétent pour l’aéroport de Roissy.

69% ont au moins l’un de leurs parents incarcéré en France et 19% à l’étranger.

Santé et identité

Dès leur arrivée sur un tarmac français, priorité est donnée à l’examen psychosomatique de ces mineurs revenus d’Irak, Syrie ou autre zone de guerre et exposés à des mois de violences. Le bilan dure « à peu près trois mois », indique Thierry Baubet, chef du service de pédopsychiatrie à l’hôpital Avicenne de Bobigny.

Dans le même temps, un juge est saisi et ces enfants confiés à l’Aide sociale à l’enfance dans leur département d’arrivée (les Yvelines pour ceux ayant atterri à Villacoublay).

Lire aussi. Enfants de jihadistes de Syrie: les familles relancent Macron pour les rapatrier

Il faut aussi donner une identité civile, parfois en réalisant des tests génétiques, à ces enfants souvent nés hors de France (parmi ceux arrivés à Roissy, 27% ont moins de 6 ans, 50% ont entre 6 et 12 ans selon des données de sources judiciaires actualisées en juin 2022).

Accueil

En Seine-Saint-Denis, les enfants « vont tous dans des familles d’accueil, plus adaptées pour les tout petits parce qu’ils ont besoin d’une prise en charge maternante », souligne la vice-présidente du tribunal pour enfants de Bobigny, Muriel Eglin.

A contrario, dans les Yvelines, les mineurs sont plutôt dirigés vers des établissements collectifs. « On s’est rendu compte qu’ils retrouvaient une dimension collective qu’ils connaissaient dans les camps » de déplacés, et « cela permettait d’avoir une équipe pluridisciplinaire », explique Sandra Laventureux, directrice générale adjointe enfance au département des Yvelines.

Lire aussi. Quatre Allemandes arrêtées après le rapatriement de 27 enfants de djihadistes

Il a fallu parfois dépasser les fantasmes initiaux. « Certains éducateurs tremblaient presque au début de tomber sur des terroristes », et des familles appréhendaient de gérer des enfants qui pour certains « marchaient sur la pointe des pieds ou sursautaient au moindre bruit d’avion », raconte Josine Bitton, avocate d’enfants désignée par le juge Seine-Saint-Denis.

Enquête sur l’histoire familiale

Des mesures judiciaires d’investigation éducatives (MJIE) sont lancées. La protection judiciaire à l’enfance cherche à comprendre l’histoire de la famille, notamment l’engagement idéologique des parents et des proches afin de déterminer qui pourrait assurer la garde.

En Seine-Saint-Denis, 14 mineurs ont été confiés à des membres de la famille élargie en tant que tiers dignes de confiance.

Dans les Yvelines, sur les 34 enfants arrivés entre 2019 et 2021 et confiés à l’ASE, seuls six sont encore dans le département, en voie d’être récupérés par leurs familles.

Lire aussi. Que pensent les groupes jihadistes de la guerre en Ukraine?

Parents

Les équipes pluridisciplinaires s’occupent de maintenir et surveiller les liens avec le parent resté sur zone ou incarcéré. Il faut par exemple préparer et accompagner l’enfant au parloir en prison. « Pour sa construction, l’enfant a besoin de vérité. Ce n’est pas anodin d’avoir deux parents en prison », explique Me Josine Bitton, avocate de plusieurs enfants qui se rend au procès des parents pour « recueillir des bribes de leur histoire » et les restituer.