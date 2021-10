La version de « La Fille au Ballon » de Banksy, dont l’autodestruction partielle il y a trois ans avait fait sensation, a été vendue jeudi pour près de 18,6 millions de livres (21,8 millions d’euros), un nouveau record pour l’artiste britannique.

Rebaptisée « L’amour est dans la poubelle » (« Love is in the Bin »), l’oeuvre vendue chez Sotheby’s à Londres dépasse le précédent record atteint en mars dernier par « Game Changer », une toile mettant à l’honneur les soignants en période de pandémie de coronavirus, vendu pour 16,75 millions de livres (19,5 millions d’euros) au profit du service public de santé britannique.

Le prix attendu est quatre à six fois plus élevé que celui qui avait été atteint lors de la vente originale à une collectionneuse restée anonyme, qui se prépare à réaliser une très belle opération. La dernière apparition de l’oeuvre lors d’une vente aux enchères en 2018 avait suscité la stupéfaction dans le monde entier.

Dans son communiqué annonçant la vente, Sotheby’s a qualifié la destruction de « happening artistique le plus spectaculaire du XXIe siècle », la plaçant dans l’« héritage d’art anti-establishment qui a commencé avec (le mouvement) Dada et Marcel Duchamp ».