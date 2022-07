Un total de 14 projets et accords de coopération commerciale et économique d’une valeur de près de 170 millions de dollars ont été signés jeudi à Hunan (centre de la Chine) entre la Chine et des pays africains.

Les accords, couvrant des domaines tels que la coopération régionale, les accords stratégiques, le financement de projets, la coopération en matière d’investissement et les marchés publics, ont été signés lors d’une conférence de promotion de la coopération économique et commerciale Chine-Afrique, qui s’est tenue dans la ville de Changsha.

Les départements du commerce de six provinces chinoises ont également signé conjointement un accord pour faire progresser la coopération économique et les échanges commerciaux avec les pays africains lors de la conférence. Vingt-neuf envoyés diplomatiques de 15 pays africains, dont l’Éthiopie, l’Angola, le Ghana et le Kenya, ont pris part à l’événement, qui a également promu la zone pilote pour une coopération économique et commerciale approfondie entre la Chine et l’Afrique.