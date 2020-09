Bahreïn va autoriser les vols Israël/Emirats au dessus de son territoire

Bahreïn et Israël partagent la même hostilité à l’égard de l’Iran. Manama accuse la République islamique d’instrumentaliser la communauté chiite de Bahreïn contre la dynastie sunnite au pouvoir.

Bahreïn a été le premier pays du Golfe à saluer l’accord entre les Emirats et Israël annoncé le 13 août. Les contacts de ce petit pays du Golfe et Israël remontent aux années 1990.

Bahreïn et l’Arabie Saoudite n’ont pas de relations diplomatiques avec Israël. Ryad conditionne l’établissement des relations avec Israël à un accord de paix israélo-palestinien.

Cette semaine un « premier vol commercial direct » entre les deux pays et au départ de Tel-Aviv s’est posé à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis, après avoir survolé de surcroît l’espace aérien de l’Arabie saoudite, pays du Golfe qui n’entretient pas de relations officielles avec Israël.

Cette annonce intervient après l’accord de normalisation des relations entre les Emirats et Israël annoncé le mois dernier par le président américain Donald Trump avec à la clé la promesse d’échanges commerciaux.

Le Bahreïn a annoncé jeudi soir qu’il allait autoriser les Emirats arabes unis à survoler son territoire en provenance et à destination d’Israël, trois jours après le premier vol direct entre ces deux pays et au lendemain d’une décision similaire de l’Arabie saoudite.

« Je crois que Bahreïn sera le prochain (pays) à normaliser ses relations avec Israël », avait estimé plus tôt cette semaine Cinzia Bianco chercheuse à l’European Council on Foreign Relations. « C’est avant tout une question de calendrier et de mesures d’incitation », juge-t-elle.

Dans le cadre d’une tournée la semaine dernière au Moyen-Orient, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo s’était rendu au Soudan, à Bahreïn et à Oman, pour tenter de convaincre d’autres Etats de la région de suivre l’exemple émirati.

Jared Kushner, conseiller à la Maison Blanche et gendre du président américain Donald Trump, s’est pour sa part rendu au Bahreïn mardi, où il a rencontré le roi Hamad bin Isa Al-Khalifa.