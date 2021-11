S’insiprant des « haragas aériens » marocains, un groupe de 39 Libanais voyageant entre l’Egypte et l’Amérique latine a profité d’une escale à Barcelone pour demander l’asile en Espagne.

Un vol charter Le Caire-Bogota.Quito a fait une escale prévue dans la ville espagnole lundi, et le groupe de passagers « n’a pas continué et a demandé l’asile », a déclaré une source à la préfecture de Catalogne.

Les 39 passagers ont entamé les procédures de demande d’asile et se trouvent dans une zone de l’aéroport où les services essentiels sont assurés, a expliqué la même source.

Il était prévu que les passagers descendent de l’avion à Barcelone et cet épisode n’a rien à voir avec ce qui s’est passé récemment à l’aéroport de Palma de Majorque, a précisé la source.

Lire aussi: Vol dérouté en Espagne: quatre fugitifs arrêtés, huit autres encore introuvables

Selon El Pais, il s’agit de Palestiniens en possession d’un passeport libanais. Depuis le 1er novembre 2018, l’Espagne exige un visa de transit aéroportuaire pour les réfugiés palestiniens avec un titre de voyage délivré par les autorités libanaises. La restriction a été renforcée en février 2019 lorsque des visas ont été exigés pour tous les Palestiniens, quelle que soit leur origine, explique le quotidien espagnol. Une mesure visant à rendre difficile la demande d’asile dans les aéroports pour les Palestiniens qui étaient environ 1.000 en 2017 à avoir demandé l’asile aux postes frontières (cinq fois plus qu’en 2016).

Le 5 novembre, au moins 24 passagers d’un vol entre le Maroc et la Turquie ont utilisé une fausse maladie pour détourner un vol vers Palma. Ils ont profité de l’arrêt pour débarquer et s’enfuir le long des pistes, ce qui a obligé à suspendre les vols pendant plus de trois heures.