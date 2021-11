La police de Palma de Majorque a interpellé 11 personnes, échappées d’un avion qui avait atterri vendredi soir en urgence sur cet aéroport insulaire. Le terminal a été bloqué pendant près de quatre heures, après l’évasion d’une vingtaine de passagers d’un vol Maroc-Turquie.

Les enquêteurs avancent la piste d’une fausse urgence médicale simulée par un passager pour faciliter une tentative d’entrée illégale sur le territoire ibérique.

Le terminal a dû paralyser ses activités, à partir de 20h30, après que plusieurs passagers d’un avion ayant atterri d’urgence, sont partis en courant sur le tarmac, selon les autorités aéroportuaires, rapportent l’AFP et plusieurs médias espagnols.

Il s’agissait d’un vol de la compagnie Air Arabia Maroc qui effectuait une liaison Casablanca-Istanbul. L’avion a finalement été dérouté et a atterri en urgence à l’aéroport de Son Sant Joan en raison d’une urgence médicale qui s’est avérée fausse, souligne El Pais. Le quotidien précise que les enquêteurs soutiennent l’hypothèse d’une action préméditée pour entrer irrégulièrement en Espagne.

« Pour l’heure, onze personnes ont été retrouvées par la police et la Guardia Civil », a confirmé un porte-parole du gouvernement local à l’AFP. Au moins neuf autres personnes étaient toujours en fuite, selon les autorités.

Le passager âgé de 34 ans qui souffrait apparemment d’un coma diabétique a été transféré avec un compagnon à l’hôpital Son Llatzer où son examen médical a révélé qu’il était en parfaite santé. Des agents de la police nationale l’ont arrêté en tant qu’auteur présumé d’un délit favorisant l’immigration illégale et d’infraction à la loi sur l’immigration. Son compagnon s’est enfui.

Lire aussi : Maroc/Algérie: l’Espagne s’emploiera à éviter une «escalade»

Pendant que l’avion était stationné dans l’attente d’une ambulance, un groupe de 10 à 20 passagers ont formé une émeute à bord et ont réussi à quitter l’avion pour s’enfuir. Les agents de la Garde civile ont arrêté cinq passagers, en plus du faux malade, et les ont transférés dans des postes de police. Des sources de l’enquête supposent que la majorité des fugitifs a réussi à sauter la clôture qui entoure l’aérodrome.

L’événement a nécessité l’arrêt du trafic et le détournement des vols, selon le compte Twitter officiel des contrôleurs aériens. Des retards et des déviations vers des destinations alternatives étaient prévus pour les dizaines de vols programmés pour la nuit, au départ et à l’arrivée. L’aéroport de l’île a pu reprendre son activité après 23h30.