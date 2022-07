L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, qui a marqué la vie politique de son pays sur la dernière décennie et qui restait très influent, est mort vendredi avoir été victime d’une attaque par balles en plein meeting électoral. Voici ce que l’on sait pour l’heure.

Que s’est-il passé?

Abe, 67 ans, était en train de tenir un discours vendredi en fin de matinée lors d’un meeting électoral organisé sur un carrefour près d’une gare à Nara (ouest du Japon) avant des élections sénatoriales dimanche dans le pays.

Il était venu soutenir Kei Sato, un candidat local de sa formation politique, le Parti libéral-démocrate (PLD, droite nationaliste), au pouvoir au Japon.

Vers 11h30 heure japonaise (02h30 GMT), un homme s’est approché de M. Abe par derrière, selon des images de la télévision japonaise qui filmait son discours.

L’homme a tiré apparemment deux fois, terrifiant des spectateurs qui se sont baissés pour se protéger.

Abe s’est effondré et des traces de sang étaient visibles notamment sur sa chemise blanche. Le tireur présumé a lui été rapidement plaqué au sol et arrêté par la police.

Comment est mort M. Abe?

Abe a été transféré en urgence dans un hôpital du département de Nara, à Kashihara, où il est arrivé à 12h20 (03h20 GMT) en état « d’arrêt cardio-respiratoire », a déclaré lors d’une conférence de presse Hidetada Fukushima, professeur de médecine d’urgence de l’établissement.

Il avait été atteint par deux balles au cou, et malgré les efforts pour le réanimer sa mort a été confirmée à 17h03 (08h03 GMT), a précisé ce médecin.

Selon la chaîne de télévision publique japonaise NHK, M. Abe avait pu brièvement dire quelques mots aux personnes qui l’entouraient après l’attaque, avant de perdre connaissance.

Qui est le tireur?

Selon des sources policières citées par les médias nippons, le suspect arrêté est un Japonais de 41 ans du nom de Tetsuya Yamagami.

Cet habitant de Nara a servi pendant trois ans dans la Force maritime d’autodéfense japonaise, la marine japonaise, jusqu’en 2005, toujours selon des médias locaux citant le ministère de la Défense.

Il aurait fabriqué lui-même son arme à feu, alors que les restrictions contre ces armes au Japon sont extrêmement fortes et où il est très difficile d’obtenir un port d’armes.

D’après la NHK, il aurait confié aux enquêteurs après son arrestation qu’il était « frustré » vis-à-vis de M. Abe et qu’il lui a tiré dessus avec l’intention de le tuer. La police a perquisitionné vendredi son domicile, où des produits potentiellement explosifs auraient été trouvés, selon la chaîne de télévision publique.

Quelles ont été les réactions?

L’attaque contre M. Abe a choqué le Japon tout entier et provoquait une vague d’émotion à l’étranger également.

Visiblement très affecté, M. Kishida, dont M. Abe avait été le mentor politique, a dénoncé un « acte barbare » et « absolument impardonnable ».

La classe politique japonaise a unanimement condamné l’attaque et les partis ont suspendu leur campagne électorale avant les élections prévues dimanche.

Kishida a lui déclaré que les préparatifs électoraux se poursuivraient car « nous devons absolument défendre les élections libres et équitables, qui sont le fondement de la démocratie ».

Des responsables politiques du monde entier, des Etats-Unis à l’Union européenne en passant par la Chine, ont fait part de leur choc et de leur tristesse.

Pourquoi Shinzo Abe était connu?

A la fois nationaliste et pragmatique, Shinzo Abe avait battu le record de longévité en tant que Premier ministre japonais. Il était arrivé pour la première fois au pouvoir en 2006, devenant à 52 ans le plus jeune chef du gouvernement de son pays depuis l’après-guerre, mais ce premier mandat n’a duré qu’un an.

Il a marqué les esprits durant son deuxième passage au pouvoir, beaucoup plus long (2012-2020) avec sa politique économique audacieuse surnommée les « Abenomics », combinant des relances budgétaires massives avec une politique monétaire ultra-accommodante, une stratégie qui perdure encore aujourd’hui au Japon, malgré des résultats inégaux faute de réformes structurelles suffisantes.

Abe s’était aussi distingué par son intense activité diplomatique, renforçant notamment l’alliance nippo-américaine – il était proche du président américain Donald Trump (2017-2021), avec lequel il partageait la passion du golf.

Abe était marié depuis 1987 à Akie, 60 ans, issue d’une grande famille d’industriels. Leur couple n’avait pas d’enfant.