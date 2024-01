Les autorités japonaises ont confirmé la mort de quatre personnes après le puissant séisme qui a secoué la Japon, a rapporté mardi l’agence de presse Kyodo.

Une série de séismes a secoué l’archipel lundi, le plus puissant, d’une magnitude 7,5, ayant frappé la préfecture d’Ishikawa, du côté de la mer du Japon, sur l’île principale de Honshu, à 16H10 (07H10 GMT), d’après l’Institut de géophysique américain (USGS).

An eyewitness captured scenes at a train station in Japan's Kanazawa city after a massive earthquake hit central Japan https://t.co/lenuYo5m8O pic.twitter.com/i44XaSGpj1

— Reuters (@Reuters) January 1, 2024