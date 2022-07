L’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, victime d’une agression par balles, est décédé selon des médias dont NHK. Dans le monde, les réactions s’enchaînent.

« Abject », « lâche », « choquant »: les dirigeants du monde entier ont réagi avec stupeur et indignation à l’agression de l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe durant un meeting vendredi et hospitalisé dans un état critique.

– États-Unis –

« C’est un moment très, très triste », a déclaré le secrétaire d’État américain Antony Blinken aux journalistes lors d’une réunion du G20 à Bali, affirmant que les États-Unis étaient « profondément tristes et profondément préoccupés ».

Auparavant, l’ambassadeur américain au Japon Rahm Emanuel avait rendu hommage à M. Abe, « un dirigeant exceptionnel du Japon et un allié indéfectible des États-Unis », selon un communiqué.

– Chine –

« Nous suivons l’évolution de la situation et espérons (qu’il) soit mis hors de danger et qu’il se rétablisse au plus vite », a déclaré Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Il a dit combien la Chine était « choquée » et adressé sa « sympathie » à la famille.

– Union européenne –

Le président du Conseil européen Charles Michel a dénoncé une attaque « lâche » contre un « véritable ami, farouche défenseur de l’ordre multilatéral et des valeurs démocratiques ».

– Russie –

La Russie a dénoncé « un crime monstrueux » et un « acte de terrorisme qui n’a et ne peut avoir aucune justification », selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères.

« Nous prions pour la santé de l’ancien Premier ministre du Japon, M. Shinzo Abe », avait auparavant réagi l’ambassade de Russie au Japon sur Facebook.

– Otan –

Le secrétaire général de l’Otan dont le Japon n’est pas membre mais partenaire, s’est dit « profondément choqué ». « L’Otan se tient aux côtés du peuple de notre proche partenaire, le Japon », a twitté Jens Stoltenberg.

– Grande-Bretagne

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a exprimé sa « consternation » sur Twitter après cette « attaque abjecte », .

– Australie –

« Nouvelle choquante en provenance du Japon », a tweeté le Premier ministre australien Anthony Albanese. « Nos pensées vont à sa famille et au peuple japonais en ce moment ».

– Inde –

« Profondément bouleversé par l’attaque contre mon cher ami Abe Shinzo », a déclaré le Premier ministre indien Narendra Modi sur Twitter. « Nos pensées et nos prières sont avec lui, sa famille et le peuple japonais ».

– France –

Emmanuel Macron s’est dit « profondément choqué par l’attaque odieuse » contre l’ancien Premier ministre. « La France se tient aux côtés du peuple japonais », a-t-il ajouté dans un tweet, adressant ses « pensées à la famille et aux proches d’un grand Premier ministre ».

– Iran –

« La République islamique d’Iran condamne fermement cet acte terroriste », a réagi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, ajoutant suivre la nouvelle « de près et avec inquiétude ».

– Singapour –

Le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong a décrit M. Abe comme « un bon ami de Singapour » et s’est dit « profondément choqué ». « C’est un acte de violence insensé », a-t-il ajouté sur Facebook.

– Thaïlande –

Le « Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-O-Cha est très choqué par ce qui est arrivé à l’ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe », a déclaré le ministre des Affaires étrangères Don Pramudwinai aux journalistes à Bangkok.

« Prayut et Abe sont amis et ils ont une relation relativement étroite puisqu’ils se sont rencontrés plusieurs fois », a-t-il rappelé.

– Malaisie –

Le ministre malaisien des Affaires étrangères, Saifuddin Abdullah, s’est dit « attristé et choqué ». « Le gouvernement et le peuple de Malaisie prient pour son prompt rétablissement », a-t-il tweeté.

– Birmanie –

« La Birmanie est extrêmement choquée et surprise par la nouvelle. L’ancien Premier ministre Shinzo Abe est un vieil et bon ami » a déclaré le porte-parole de la junte birmane Zaw Min Tun.

– Philippines

Enrique Manalo, le secrétaire aux affaires étrangères des Philippines, a exprimé « un grand choc et une grande consternation » face à l’attaque. « Je lui adresse ma profonde sympathie et prie pour son prompt rétablissement », a-t-il tweeté.