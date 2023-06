El Kouraji est en tête du peloton du classement général du Tour du Cameroun avec un chrono de 20h35min52s. Il est suivi sur le même classement par son compatriote Adil El Arbaoui (20h37min06s).

Le Maroc a raflé la mise lors de cette édition, Achraf Ed Doghmi ayant gagné la 8ème et dernière étape.

Ed Doghmi a parcouru la distance de 118 km entre les villes de Bafia et Yaoundé en un temps de 02h57min26s. Il a devancé le Camerounais Clovis Kamzong Abessolo entré 2ème.

Salaheddine Marouani et El Houcaine Sabbahi se sont classés respectivement 4ème et 5ème.

Cinq coureurs marocains ont pris part à la 19-ème édition du Tour international cycliste du Cameroun (3-11 juin). Leur performance a été à la hauteur de toutes les aspirations.

L’équipe marocaine a été composée de Achraf Ed Doghmi, récent vainqueur du Tour du Bénin, et cinquième en Afrique au classement de l’Union cycliste internationale (UCI), Adil El Arbaoui, Mohcine El Kouraji, Salaheddine Marouani et El Houcaine Sabbahi, encadrés par l’ancien champion de cyclisme et entraîneur national, Abdelati Saadoune.

Durant leur participation au Tour, les cyclistes marocains ont cherché à réaliser des résultats positifs pour empocher les points à même d’assurer la qualification aux Jeux olympiques qui se tiendront à Paris en 2024. Et c’est chose faite !

Outre l’équipe nationale marocaine, les équipes du Rwanda, du Bénin, de l’Algérie et du Cameroun, pays hôte, ont participé au Tour international du Cameroun, qui a débuté en 2003, ainsi que des équipes professionnelles et semi-professionnelles des pays européens, notamment de la France et des Pays-Bas.

Le Tour du Cameroun est classé dans la catégorie 2.2 sur l’UCI Africa Tour depuis 2005.