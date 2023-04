Météo: les prévisions du samedi 8 avril

Voici les prévisions météo établies par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 08 avril 2023 :

– Pluies et orages par endroits sur le Haut et Moyen Atlas, les plateaux de Phosphates et d’Oulmes et les plaines à l’Ouest de l’Atlas ;

– Ondées éparses et orages possibles sur le Centre et le Nord des provinces Sud ; – Formations brumeuses près des côtes Atlantiques Nord et Centre, annonce la Direction générale de la météorologie;

– Rafales de vent assez soutenues sur la région de Tanger, le Centre et le Nord des provinces Sud ;

– Chasse-poussières locales sur les provinces Sud ;

– Températures minimales de l’ordre de 03/06°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 16/21°C sur l’extrême et l’Est des provinces Sud et l’extrême Sud-Est et 07/15°C partout ailleurs ;

– Températures journalières en légère hausse ;

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

La DGM observe le temps sur le Maroc grâce à des stations météorologiques, des satellites, des capteurs foudres, des radars, des ballons sondes, des bouées et des capteurs embarqués sur des avions de ligne et des navires de commerce.

Maroc météo reçoit aussi des autres services météorologiques des mesures recueillies sur l’ensemble du globe. Toutes ces observations sont ensuite traitées pour en extraire les informations « utiles » aux différents modèles de prévision numérique.