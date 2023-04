Météo: les prévisions du mardi 04 avril

Voici les prévisions météo établies par la Direction générale de la météorologie (DGM) pour la journée du mardi 04 avril 2023:

– Pluies et risque d’orages par endroits sur les plaines Nord et Centre, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, l’Atlas et ses régions Ouest voisines ;

– Gouttes de pluie sur les côtes entre Sidi Ifni et Tarfaya ;

– Flocons de neige sur les sommets des Haut et Moyen Atlas ;

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays ;

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Centre, le Sud, le Sud-Est, l’Oriental, l’Atlas, la rive méditerranéenne et la région de Tanger ;

– Chasse-poussières par endroits sur le Sud, le Sud-Est et l’Oriental ;

– Températures minimales de l’ordre de 02/09°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux Orientaux, de 15/22°C sur les extrêmes Sud et Sud-Est et de 09/17°C partout ailleurs ;

– Températures maximales en baisse quasi-généralisée, notamment sur les régions Nord et Centre ;

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée devenant agitée à forte le soir au Nord de Jorf et agitée à forte ailleurs.