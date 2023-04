Météo: les prévisions du vendredi 07 avril

– Temps demeurant passagèrement nuageux avec pluies éparses et orage local sur le Haut Atlas.

– Formations brumeuses et nuages bas sur le nord de l’Oriental, les côtes nord et centre et le nord des provinces du Sud.

– Températures maximales en hausse sur les plaines nord avec chergui.

– Rafales de vent assez soutenues sur la région de Tanger.

– Températures minimales de l’ordre de 02/06°C sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental, de 13/16°C sur la région de Tanger, le Sud-Est et les provinces du Sud et de 07/14°C partout ailleurs.

– Températures journalières en légère hausse dans l’ensemble.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et entre Tan-Tan et Dakhla, agitée à forte sur le Détroit et au nord d’Asilah et agitée ailleurs.