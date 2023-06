– Ondées éparses et orages isolés, l’après-midi, sur les Moyen et Haut Atlas et le Rif, débordant la nuit sur le Saiss et l’est de la rive méditerranéenne.

– Formations brumeuses et bruines sur les plaines nord et centre, ainsi que sur le nord-ouest des provinces du Sud.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême sud du pays.

– Chasse-poussières locales sur le nord des provinces du Sud et le Sud-Est.

– Rafales de vent localement assez fortes sur le nord des provinces du Sud, l’Oriental, le sud de l’Atlas et les plaines centre.

– Températures minimales de l’ordre de 07/14°C sur l’Atlas et le Rif, de 18/24°C sur le Sud-Est, les côtes et le sud des provinces sahariennes et de 13/20°C partout ailleurs.

– Températures maximales en légère hausse sur une grande partie du pays.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et peu agitée à agitée, devenant localement peu agitée, l’après-midi, entre Cap Spartel et Dakhla.