Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie (DGM) pour le dimanche 24 mars 2024:

– Pluies avec orage sur l’Oriental, le Moyen Atlas, le Centre, les plaines Nord, la Méditerranée et le Rif occidental et probablement sur le Haut Atlas et l’Ouest des provinces du Sud.

– Temps peu à passagèrement nuageux sur le reste du pays.

– Quelques flocons de neiges probables sur les sommets du Haut Atlas.

– Temps relativement chaud sur le Saiss et le Nord de l’Oriental.

– Formations brumeuses locales sur les plaines Nord, le Nord de l’Oriental et le Sud.

– Rafales de vent assez fortes à fortes et pouvant soulever de la poussière par endroits sur l’Atlas, le Centre, le Saiss, le Sud, le Sud-Est, l’Oriental, la région de Tanger et la Méditerranée.

– Températures du jour en baisse sur la majeure partie du pays.

– Mer agitée à forte sur la méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à forte entre Tanger et Assilah, devenant peu agitée à agitée l’après-midi et peu agitée le soir, agitée entre Mehdia et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.