Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 26 février 2024 :

– Temps assez froid le matin et la nuit sur l’Atlas, le Sud-Est, le sud de l’Oriental et les plateaux de phosphates avec de la gelée locale.

– Pluies ou averses sur la région de Tanger, Loukkos, le Gharb, le Rif, le Saiss, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, les plaines au nord d’El Jadida, la rive méditerranéenne, le nord de l’Oriental et les moyen et haut Atlas.

– Gouttes de pluies sur les plaines centre et l’Anti-Atlas.

– Chutes de neige sur les haut et moyen Atlas, avec flocons sur les Hauts plateaux Orientaux et le Rif.

– Rafales de vent assez fortes à fortes sur le Nord-Ouest, le Rif, le Saiss, la Méditerranée, l’Oriental, l’Atlas, le Sud-Est, le Souss et le Sud.

– Températures minimales de l’ordre de 01/06°C sur l’Atlas, ses versants Est, le Sud de l’Oriental, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, de 10/16°C sur la région de Tanger, le Souss et les provinces du Sud et de 5/10°C sur le reste du pays.

– Températures maximales en hausse sur le sud de l’Oriental et les extrêmes Sud-Est et Sud, et en baisse ailleurs.

– Mer agitée à forte en méditerranée et sur le littoral et peu agitée à agitée sur le Détroit.